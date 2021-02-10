إنقاذ طفلة في الخامسة من عمرها سقطت في بئر بسوريا (فيديو)
وكالات
أنقذت فرق الإغاثة بمنظمة الخوذ البيضاء، طفلة في الخامسة من عمرها، سقطت في بئر بمدينة الباب شرق محافظة حلب في سوريا.
A 5-year-old girl was rescued by the #WhiteHelmets after she fell into a dry well on the outskirts of Al-Bab city, east of #Aleppo. Our teams took her to the city hospital to ensure that she was safe and uninjured. pic.twitter.com/cyzZymajkP— The White Helmets (@SyriaCivilDef) February 10, 2021
ويظهر مقطع الفيديو، عامل إغاثة خلال نزوله إلى أحد الأبار الجافة لإخراج الطفلة التي لم يتضح سبب سقوطها فيها.
ونجح عامل الإغاثة في استخراج الطفلة من البئر، فيما نقلت للمستشفى فور خروجها لتقديم الإسعافات اللازمة والتأكد من سلامتها.
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