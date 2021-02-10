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إنقاذ طفلة في الخامسة من عمرها سقطت في بئر بسوريا (فيديو)

09:00 م الأربعاء 10 فبراير 2021
إنقاذ طفلة في الخامسة من عمرها سقطت في بئر بسوريا (فيديو)

إنقاذ طفلة في الخامسة من عمرها سقطت في بئر بسوريا

وكالات

أنقذت فرق الإغاثة بمنظمة الخوذ البيضاء، طفلة في الخامسة من عمرها، سقطت في بئر بمدينة الباب شرق محافظة حلب في سوريا.

ويظهر مقطع الفيديو، عامل إغاثة خلال نزوله إلى أحد الأبار الجافة لإخراج الطفلة التي لم يتضح سبب سقوطها فيها.

ونجح عامل الإغاثة في استخراج الطفلة من البئر، فيما نقلت للمستشفى فور خروجها لتقديم الإسعافات اللازمة والتأكد من سلامتها.

سوريا سقوط طفلة في بئر منظمة الخوذ البيضاء

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