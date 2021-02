إنقاذ طفلة في الخامسة من عمرها سقطت في بئر بسوريا (فيديو)

وكالات

أنقذت فرق الإغاثة بمنظمة الخوذ البيضاء، طفلة في الخامسة من عمرها، سقطت في بئر بمدينة الباب شرق محافظة حلب في سوريا.

A 5-year-old girl was rescued by the #WhiteHelmets after she fell into a dry well on the outskirts of Al-Bab city, east of #Aleppo. Our teams took her to the city hospital to ensure that she was safe and uninjured. pic.twitter.com/cyzZymajkP