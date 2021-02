ميشيل أوباما تطلق برنامج طهي للأطفال على "نتفليكس"

كتبت – إيمان محمود

أعلنت زوجة الرئيس الأمريكي الأسبق ميشيل أوباما، مساء الثلاثاء، استعدادها لإطلاق برنامج طبخ للأطفال، وذلك عبر منصة "نتفليكس".

وقالت سيدة أمريكا الأولى السابقة، في تغريدة عبر صفحتها الرسمية على تويتر، إن البرنامج الذي يسمى "وافلز+موتشي" "Waffles+Mochi"، سيتم عرضه يوم الـ16 مارس القادم.

وأضافت "أنا متحمسة للعائلات والأطفال في كل مكان للانضمام إلينا في مغامراتنا حيث سنكتشف ونطبخ ونتناول طعاما لذيذا من جميع أنحاء العالم".

واستطردت "أنا متحمسة أيضًا للعمل مع PHAnews (Partnership for a Healthier America)لمساعدة الأطفال على بناء عادات صحية ومساعدة العائلات في الطهي بمكونات طازجة معًا في المنزل".

I’m also excited to work with @PHAnews to help kids build healthy habits and help families in need cook with fresh ingredients together at home. I hope you'll join us by watching on March 16! #WafflesAndMochi 💕