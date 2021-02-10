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ميشيل أوباما تطلق برنامج طهي للأطفال على "نتفليكس"

01:45 م الأربعاء 10 فبراير 2021
ميشيل أوباما تطلق برنامج طهي للأطفال على "نتفليكس"

ميشيل أوباما

كتبت – إيمان محمود

أعلنت زوجة الرئيس الأمريكي الأسبق ميشيل أوباما، مساء الثلاثاء، استعدادها لإطلاق برنامج طبخ للأطفال، وذلك عبر منصة "نتفليكس".

وقالت سيدة أمريكا الأولى السابقة، في تغريدة عبر صفحتها الرسمية على تويتر، إن البرنامج الذي يسمى "وافلز+موتشي" "Waffles+Mochi"، سيتم عرضه يوم الـ16 مارس القادم.

وأضافت "أنا متحمسة للعائلات والأطفال في كل مكان للانضمام إلينا في مغامراتنا حيث سنكتشف ونطبخ ونتناول طعاما لذيذا من جميع أنحاء العالم".

واستطردت "أنا متحمسة أيضًا للعمل مع PHAnews (Partnership for a Healthier America)لمساعدة الأطفال على بناء عادات صحية ومساعدة العائلات في الطهي بمكونات طازجة معًا في المنزل".

وقالت "نتفليكس" في بيان وصف مقدمة البرنامج: "بمساعدة الوجوه الجديدة الودودة مثل مالكة السوبر ماركت، السيدة أوباما، وعربة التسوق الطائرة السحرية كدليل لهما، ينطلق وافلز وموتشي في مهمة البحث عن مكونات عالمية، حيث سيسافران إلى المطابخ والمطاعم والمزارع والمنازل في جميع أنحاء العالم، لطهي الوصفات باستخدام مكونات يومية إلى جانب طهاة مشهورين ومنزليين وأطفال ومشاهير"، بحسب ما نقلته "سي إن إن".

ميشيل أوباما برنامج طهي للأطفال نتفليكس

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