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مقتل قائد شرطة أفغاني واثنين من حراسه في تفجير بكابول

10:05 ص الأربعاء 10 فبراير 2021
مقتل قائد شرطة أفغاني واثنين من حراسه في تفجير بكابول

أرشيقبة

كابول - أ ش أ
لقي قائد شرطة إحدى المناطق بالعاصمة كابول وإثنان من حراسه الشخصيين مصرعهم اليوم الأربعاء؛ إثر تفجير استهدف سيارته في منطقة "براقي"، وذلك وفقا لما أعلنته مصادر أمنية في أفغانستان .
وقالت المصادر - حسبما نقلت قناة "طلوع" الأفغانية - إن إثنين من الحراس الشخصيين للقائد محمد كوشي قد لقيا مصرعهما أيضا خلال التفجير الذي وقع في حوالي الساعة التاسعة صباحا بالتوقيت المحلي للبلاد.
وكانت العاصمة الأفغانية قد شهدت صباح اليوم ثلاثة انفجارات منفصلة الأول وقع في منطقة "باجمان" والثاني في منطقة "قواي مرزاك" بينما وقع الثالث في منطقة "براقي"، ولم تعلن أي جهة أو جماعة مسئوليتها عن هذه الانفجارات حتى الآن.

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كابول منطقة براقي أفغانستان

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