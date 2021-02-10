كوريا الجنوبية توافق على استخدام لقاح استرازينيكا ضد فيروس كورونا

سول - (د ب ا):

وافقت وكالة سلامة الأدوية الكورية الجنوبية اليوم الأربعاء على استخدام لقاح استرازينيكا ضد فيروس كورونا لجميع البالغين، ومن بينهم من يبلغون من العمر 65 عاما أو أكثر، وذلك في ظل جدل حول فعاليته.

وذكرت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء أن اللقاح يعد الأول الذي يحصل على الموافقة باستخدامه في البلاد، ومن المتوقع أن تبدأ عملية التطعيم في 26 فبراير الجاري.

ووافقت وزارة سلامة الأغذية والأدوية على اللقاح بشرط أن تقدم الشركة البريطانية-السويدية المزيد من المعلومات بشأن المرحلة الثالثة من التجارب السريرية على البالغين أكثر من 18 عاما.

وسوف تبدأ استرازينيكا في توصيل أول دفعة من الجرعات الـ750 ألف التي سوف تقدمها لكوريا الجنوبية على مراحل ابتداء من 24 فبراير الجاري.

وقد حذرت وزارة سلامة الأغذية والأدوية من تطعيم من يبلغون من العمر 65 عاما أو أكثر لقاح استرازينيكا، وذلك عقب أن توصلت لجنة مراجعة منفصلة إلى أنه لا توجد بيانات كافية حول فعاليته في هذه الفئة العمرية.

وقد سجلت كوريا الجنوبية 444 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ 24 الماضية.

ويرتفع بذلك العدد الإجمالي للإصابات في البلاد إلى 81 ألفا و930 إصابة، حسبما ذكرت وكالة يونهاب للأنباء اليوم.

وسجلت البلاد 4 وفيات جديدة بكورونا ليصل العدد الإجمالي للوفيات إلى 1486 وفاة.