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الخرطوم: سلامة نصف سكان السودان تعتمد على اتفاق آمن لملء سد النهضة

09:18 م الإثنين 01 فبراير 2021
الخرطوم: سلامة نصف سكان السودان تعتمد على اتفاق آمن لملء سد النهضة

ياسر عباس وزير الري في السودان

وكالات:

أكد وزير الري السوداني، ياسر عباس، أن سلامة نصف سكان السودان تعتمد على اتفاق آمن لملء سد النهضة.

وقال الوزير السوداني، حسبما نقلت عنه فضائية العربية، اليوم الاثنين "نطالب بدور أكبر للاتحاد الأفريقي في مفاوضات سد النهضة"، مضيفا "نتمسك بالوصول لاتفاق حول سد النهضة تقبله الدول الثلاث".

وكان وزير الخارجية سامح شكري أكد خلال لقائه رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي موسى فقيه أمس الأحد، أن القاهرة تريد التزامًا من إثيوبيا للتوصل لاتفاق قانوني حول سد النهضة.

وخلال اللقاء استعرض شكري موقف مصر بخصوص ملف السد، مؤكدًا استعداد مصر الدائم للانخراط في مفاوضات جادة وفعالة من أجل التوصل في أسرع وقت ممكن إلى اتفاق قانوني ملزم حول قواعد ملء وتشغيل السد على أن يقابله التزام مماثل من الجانب الإثيوبي، وذلك تنفيذا لمقررات اجتماعات هيئة مكتب الاتحاد الأفريقي، وبما يحقق مصالح الدول الثلاث ويحفظ ويؤمن حقوق مصر ومصالحها المائية.

ياسر عباس السودان سد النهضة

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