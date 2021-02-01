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الهند تحث ميانمار على التمسك بسيادة القانون والعملية الديمقراطية

08:23 ص الإثنين 01 فبراير 2021
الهند تحث ميانمار على التمسك بسيادة القانون والعملية الديمقراطية

الجيش الهندي

نيودلهي - (أ ش أ):

أعربت الهند اليوم الاثنين عن قلقها العميق إزاء استيلاء الجيش على السلطة في ميانمار، كما حثت الدولة المجاورة على التمسك بسيادة القانون والعملية الديمقراطية.

ونقلت قناة "إنديا تي في" الهندية عن بيان صادر عن وزارة الشئون الخارجية في نيودلهي قوله إن الحكومة تراقب الوضع في ميانمار عن كثب.

وقد تواترت أنباء خلال الساعات الماضية تفيد بأن جيش ميانمار استولى على السلطة وأعلن حالة الطوارئ على مستوى البلاد .. وأعلن متحدث باسم الرابطة الوطنية من أجل الديمقراطية اعتقال أونج سان سوتشي والرئيس وين مينت ومسئولين كبار آخرين في الحزب.

وجاء الانقلاب عقب انتصار ساحق للرابطة الوطنية من أجل الديمقراطية في الانتخابات العامة التي جرت في نوفمبر الماضي ،والتي اعترض الجيش على أن نتائجها وقال إنها مزورة.

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