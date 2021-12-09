موسكو: نأمل في نجاح مفاوضات فيينا وندعو واشنطن وطهران لتنسيق الخطوات

موسكو - (أ ش أ):

أعربت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا عن أمل بلادها في نجاح محادثات فيينا لاستعادة تنفيذ خطة العمل الشاملة المشتركة بشأن البرنامج النووي الإيراني، داعية واشنطن وطهران لتنسيق الخطوات.

وقالت زاخاروفا في إحاطتها الصحفية الأسبوعية اليوم الخميس: "نأمل أن يكون هذا الاجتماع مثمرا، وأن يضع بداية للعمل على مستوى الخبراء في المجموعات، التي تشكلت خصيصا، لاستعادة التنفيذ الكامل للاتفاق النووي مع إيران".

وأوضحت زاخاروفا أن بلادها تعتبر أن تنسيق واشنطن وطهران الخطوات سيجعل من الممكن إعادة الاتفاق النووي إلى مسار مستقر، مشددة على أن بلادها ستبذل قصارى جهدها للمساهمة في ذلك.