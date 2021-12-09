أبو الغيط يؤكد دعم الجامعة العربية للبنان حتي يخرج من أزمته

القاهرة - (د ب أ):

أكد الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، اليوم الخميس، دعم الجامعة العربية المستمر للبنان من أجل الخروج من الأزمة المستحكمة التي يعيشها، بكل ما تنطوي عليه من تبعات اقتصادية واجتماعية خطيرة يُعاني منها المواطن اللبناني.

ووفق مصدر مسؤول بالأمانة العامة للجامعة، في بيان صحفي، استقبل أبو الغيط اليوم رئيس وزراء لبنان نجيب ميقاتي، وذلك بمقر الأمانة العامة للجامعة في القاهرة، حيث تناول اللقاء تطورات الأوضاع اللبنانية والإقليمية.

وأضاف المصدر أن الأمين العام للجامعة أكد علي الثقة في قدرة الرئيس ميقاتي على إدارة الإصلاحات المأمولة، لما يتمتع به من حكمة وشبكة واسعة من العلاقات العربية والدولية.

ونقل المصدر عن أبو الغيط تأكيده أن تحقيق التوافق الداخلي، وإن كان مهماً من أجل المضي قُدما في طريق الإصلاحات لاستعادة الثقة في الاقتصاد اللبناني، إلا أنه لا ينبغي أن يكون نافذة لتعطيل الإجراءات الإصلاحية التي يطالب بها المجتمع اللبناني والدولي.

وشدد أبو الغيط على أن تعزيز علاقات لبنان بمحيطه العربي يشكل جانباً مهماً من تجاوز التحديات التي تواجه البلاد، معرباً عن ارتياحه للتطورات الإيجابية الأخيرة التي أسهمت في حلحلة الأزمة مع المملكة العربية السعودية وبعض الدول الاخري، ومناشداً كافة الأطراف العربية علي وجه الخصوص الوقوف إلى جوار لبنان في هذه المرحلة الدقيقة.