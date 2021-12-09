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التحالف العربي: تدمير طائرتين مسيرتين بالأجواء اليمنية

12:33 ص الخميس 09 ديسمبر 2021
التحالف العربي: تدمير طائرتين مسيرتين بالأجواء اليمنية

طائرات التحالف العربي

الرياض - أ ش أ

أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن (بقيادة السعودية)، اعتراض وتدمير طائرتين مُسيّرتين بالأجواء اليمنية.

وذكر التحالف -حسبما أفادت قناة (السعودية) الإخبارية، اليوم الأربعاء-: أنه "تم رصد انطلاق إحدى المُسَيّرتين اللتين تم اعتراضهما من مطار صنعاء الدولي، مؤكدا أنه بصدد تنفيذ إجراءات عملياتية حازمة تتعامل مع مصادر التهديد".

وكان التحالف العربي، قد أعلن -في وقت سابق اليوم- تنفيذ 16 عملية استهداف ضد ميليشيا الحوثيين في مأرب خلال الـ24 ساعة الماضية؛ أسفرت عن مقتل أكثر من 95 حوثيا وتدمير 11 آلية عسكرية ومنظومة دفاع جوي للميليشيات.

هذا المحتوى من

Asha
التحالف العربي اليمن طائرة مسيرة

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