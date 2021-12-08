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أوميكرون ينتشر في 57 دولة حول العالم

03:04 م الأربعاء 08 ديسمبر 2021
أوميكرون ينتشر في 57 دولة حول العالم

أوميكرون ينتشر في 57 دولة حول العالم

جنيف- (بي بي سي):

أكدت منظمة الصحة العالمية أن السلالة الجديدة لفيروس كورونا "أوميكرون" انتشرت في57 دولة مند ظهور أول حالة قبل أسبوعين في جنوب إفريقيا.

ورجحت المنظمة في تقريرها الأسبوعي ارتفاع عدد الأشخاص الذين قد يحتاجون إلى رعاية داخل المستشفى مع استمرار الانتشار أوميكرون شديد التحور.

ووفقا لمايكل رايان، مدير الطوارئ لدى المنظمة فإن الأدلة المبكرة تشير إلى أن أوميكرون أكثر قابلية للانتقال، ولكن ربما لا يسبب أعراضا خطرة مثلما حصل مع السلالات الأخرى التي ظهرت سابقا للعدوى.

ويشاطره الرأي نفسه حول خطورة أوميكرون كبير المستشارين الطبيين في البيت الأبيض أنتوني فاوتشي الدي قال إنه من "شبه المؤكد" أوميكرون ليس أكثر خطورة من دلتا

وأكدت المنظمة على فاعلية اللقاحات الموجودة حاليا في مواجهة المرض بتحوراته وصولا إلى اوميكرون.

هذا المحتوى من

BBC
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