Masrawy logo white

بعد فوز شولتس.. الكرملين: نأمل أن تسوّي ألمانيا خلافتها معنا بالحوار

02:55 م الأربعاء 08 ديسمبر 2021
بعد فوز شولتس.. الكرملين: نأمل أن تسوّي ألمانيا خلافتها معنا بالحوار

دميتري بيسكوف

وكالات:

أعرب الكرملين عن أمله في أن تنطلق ألمانيا تحت إدارة المستشار الجديد من فهم أنه لا يوجد بديل للحوار لتسوية الخلافات مع روسيا.

وقال الناطق باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، الأربعاء: "لا شك في أننا نأمل باستمرارية السلطة بإقامة علاقات بناءة بين الرئيس (بوتين) والمستشار الألماني الجديد".

وتابع: "كما نأمل بأن يستمر الجانب الألماني الانطلاق من الفهم أنه لا يوجد هناك بديل للحوار لحل ولو أصعب الخلافات مثلما كان عليه حتى الآن"، حسبما أوردت قناة "روسيا اليوم" الإخبارية.

وفاز أولاف شولتس، ممثل الحزب الاشتراكي الديمقراطي بالمستشارية الألمانية، في تصويت برلماني، ليحل بذلك محل أنجيلا ميركل بعد أن أمضت 16 عاما في هذا المنصب. وصوت لصالح شولتس 395 نائبا.

دميتري بيسكوف فوز شولتس الكرملين ألمانيا روسيا

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
889

إصابات اليوم

51

وفيات اليوم

1109

متعافون اليوم

364922

إجمالي الإصابات

20821

إجمالي الوفيات

303368

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • عاجل..15 سؤالا لكل مادة.. التعليم تحدد ضوابط امتحانات رابعة ابتدائي

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا