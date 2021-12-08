بعد فوز شولتس.. الكرملين: نأمل أن تسوّي ألمانيا خلافتها معنا بالحوار

وكالات:

أعرب الكرملين عن أمله في أن تنطلق ألمانيا تحت إدارة المستشار الجديد من فهم أنه لا يوجد بديل للحوار لتسوية الخلافات مع روسيا.

وقال الناطق باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، الأربعاء: "لا شك في أننا نأمل باستمرارية السلطة بإقامة علاقات بناءة بين الرئيس (بوتين) والمستشار الألماني الجديد".

وتابع: "كما نأمل بأن يستمر الجانب الألماني الانطلاق من الفهم أنه لا يوجد هناك بديل للحوار لحل ولو أصعب الخلافات مثلما كان عليه حتى الآن"، حسبما أوردت قناة "روسيا اليوم" الإخبارية.

وفاز أولاف شولتس، ممثل الحزب الاشتراكي الديمقراطي بالمستشارية الألمانية، في تصويت برلماني، ليحل بذلك محل أنجيلا ميركل بعد أن أمضت 16 عاما في هذا المنصب. وصوت لصالح شولتس 395 نائبا.