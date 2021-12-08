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إصابة إسرائيلية إثر عملية طعن في حي الشيخ جرّاح بالقدس

11:11 ص الأربعاء 08 ديسمبر 2021
إصابة إسرائيلية إثر عملية طعن في حي الشيخ جرّاح بالقدس

ارشيفية

وكالات:

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، الأربعاء، بإصابة مستوطنة بجروح خطيرة، في عملية طعن في حي الشيخ جراح في القدس، مشيرة إلى فرار منفذة عملية الطعن.

وقالت صحيفة جيروزاليم بوست الإسرائيلية إن "منفذة عملية طعن المستوطنة في حي الشيخ جراح في القدس المحتلة، فتاة، وانسحبت من مكان العملية، دون أن يطلق النار عليها"، لافتة إلى أن إصابة المستوطنة خطيرة، وهي تبلغ من العمر 30 عاما".

ووصفت الشرطة الإسرائيلية إصابة المستوطنة بالخطيرة.

وذكر نداف ماتزنر، نائب المتحدث باسم "نجمة داوود" الحمراء، أن "المرأة المصابة كانت مضطربة، وتم نقلها إلى مستشفى هداسا في جبل المشارف"، مشيرا إلى أن الشرطة الإسرائيلية باشرت عمليات البحث عن المنفذ الذي فر من مكان الحادث.

تأتي عملية الطعن، بعد ما يقرب من أسبوعين على هجوم بإطلاق النار وقع في البلدة القديمة في مدينة القدس الشرقية، قُتل فيه الإسرائيلي إيليا كاي وأصيب أربعة أشخاص في الهجوم الذي نفذه الفلسطيني فادي أبو شخيدم، أحد قادة "حماس" في القدس، قبل مقتله برصاص إسرائيلي في موقع الحادث.

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