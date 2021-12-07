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بوتين يدعو الناتو إلى وقف التوسع شرقًا

11:37 م الثلاثاء 07 ديسمبر 2021
بوتين يدعو الناتو إلى وقف التوسع شرقًا

فلاديمير بوتين

موسكو - (د ب أ)

جدد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين طلبه لحلف شمال الأطلسي "الناتو" بوقف التوسع شرقا وذلك في القمة التي عقدها بالفيديو مع نظيره الأمريكي جو بايدن.

وقال بوتين في بيان أصدره الكرملين مساء اليوم الثلاثاء إن روسيا ترغب في ضمانات قانونية أن الحلف الغربي لن يتوسع شرقا وينشر أسلحة هجومية هناك.

وترى روسيا أنها مهددة بتقدم حلف الناتو وترغب في منع دولتي أوكرانيا وجورجيا المجاورتين والعضوين السابقين في الاتحاد السوفيتي من الانضمام إلى حلف الناتو. وكان بوتين قد قال أيضا إن نقل البنية التحتية العسكرية لحلف الناتو إلى داخل أوكرانيا سيكون بمثابة تجاوز "خط أحمر" من وجهة نظر روسيا.

وتحدث بوتين وبايدن لنحو ساعتين اليوم الثلاثاء في ظل توترات متنامية في الصراع الأوكراني. وقال الكرملين إن الحوار كان موضوعيا ومنفتحا. وأكد الرئيسان أن أمريكا وروسيا لديهما مسؤولية خاصة للسلام والاستقرار الدوليين وأنه يتعين أن تستمر المحادثات بينهما.

فلاديمير بوتين الناتو جو بايدن الكرملين

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