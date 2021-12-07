صباحا عند بايدن ومساء عند بوتين.. موعد المكالمة الافتراضية في صالح من؟

كتبت- مصراوي:

قبل ساعات من المكالمة الافتراضية المُزمع إجراؤها بين الرئيسين الأمريكي والروسي، أعلن الكرملين أنها ستُعقد اليوم الثلاثاء عند الساعة السادسة (بتوقيت واشنطن) والعاشرة صباحًا (بتوقيت موسكو).

ووصف المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، توقيت المكالمة بأنه "مناسب جدًا" بالنسبة للرئيس الروسي.

وردًا على سؤال صحفي عمن يعتبر توقيت المحادثة أكثر ملاءمة له من الرئيسين، قال إن "الساعة السادسة ليست وقتًا مسائيًا (متأخرا) بالنسبة لبوتين. إنها منتصف الدوام وموعد مناسب جدا".

وفي وقت سابق قال مسؤول بالبيت الأبيض، إن المحادثات ستُجرى بين الرئيسين عبر دائرة تلفزيونية مغلقة، حيث سيؤكد خلالها بايدن لنظيره الروسي دعم بلاده لسيادة أوكرانيا وسلامتها وقلقه إزاء نشاط موسكو على حدودها.

وعشيّة المحادثة المُنتظرة صوتًا وصورة، وصف بيان الرئاسة الروسية العلاقات بين موسكو وواشنطن بأنها "في حالة يُرثى لها".

وأضاف البيان أن بوتين وبايدن سيبحثان التوتر حول أوكرانيا واقتراب حلف شمال الأطلسي (الناتو) من حدود روسيا، مع استعراض التقدم المحرز في العلاقات منذ قمة جنيف.

ويُنتظر أن يحفل بالقضايا الخلافية، لاسيّما الأوضاع بأوكرانيا، في ظل تصاعد التوتر على حدودها مع موسكو.

ورفض بايدن سابقًا ما أطلق عليه "خطوطا حمراء" بشأن أوكرانيا، مؤكدًا: "لن نقبل أن يضع أحد ما خطوطا حمراء بشأن أوكرانيا".

وفي يونيو الماضي، أُجريت أول قمة حضورية بين بايدن وبوتين في جنيف السويسرية، لكن لم يحرزا تقدمًا ملموسًا يُذكر في الاجتماع الأول من نوعه منذ عام 2018.