مصادر سورية: استهداف رتل عسكري أمريكي بعبوتين ناسفتين في ريف الحسكة

دمشق- (د ب أ):

أفادت مصادر سورية بأن هجوما بعبوتين ناسفتين استهدف رتلاً عسكرياً للقوات الأمريكية في منطقة اليعربية بريف الحسكة الشرقي، ما أدى إلى وقوع أضرار كبيرة في آليات أمريكية.

ونقلت الوكالة العربية السورية للأنباء (سانا)، الثلاثاء، عن المصادر قولها إن "عبوتين ناسفتين انفجرتا أثناء مرور رتل من الآليات العسكرية التابعة للاحتلال الأمريكي كان قادماً من تل حميس غرباً على طريق ترابي بين قريتي بئر الحلو وأم العظام في منطقة اليعربية بريف الحسكة الشرقي".

ولفتت المصادر إلى أن "الهجوم أسفر عن أضرار كبيرة بآليات الاحتلال، تلاه استنفار لميليشيا "قسد"( قوات سورية الديمقراطية) المدعومة أمريكياً في المنطقة".