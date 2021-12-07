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واشنطن تؤكد دعمها الثابت لسيادة أوكرانيا واستقلالها

07:16 ص الثلاثاء 07 ديسمبر 2021
واشنطن تؤكد دعمها الثابت لسيادة أوكرانيا واستقلالها

أرشيفية

واشنطن-(أ ش أ):

أكدت الولايات المتحدة مجددا دعمها الثابت لسيادة أوكرانيا واستقلالها ووحدتها الإقليمية.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس -في بيان- إن هذا جاء خلال اتصال هاتفي بين وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن والرئيس الأوكراني فلودومور زيلينسكي.

وأوضح المتحدث أن الجانبين شددا على ضرورة التوصل إلى تسوية سلمية ودبلوماسية للأزمة في منطقة دونباس، والاستعادة الكاملة للسيادة الأوكرانية وحمايتها.​

هذا المحتوى من

Asha
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