لبنان: افتتاح مكتب للمنظمة الدولية للفرنكوفونية

بيروت - (أ ش أ):

شهد الرئيس اللبناني ميشال عون ورئيس مجلس الوزراء نحيب ميقاتي توقيع اتفاقية افتتاح المكتب الإقليمي للمنظمة الدولية للفرنكوفونية لمنطقة الشرق الأوسط في بيروت.

وخلال الاحتفال بتوقيع الاتفاقية، شدد الرئيس اللبناني ميشال عون على ان لبنان سيواصل عمله والدفع الثقافي من خلال اللغة الفرنسية وما تحمله من قيم وسيعمل على إشاعة هذه اللغة في المنطقة.

وقع الاتفاقية وزير الخارجية والمغتربين عبد الله بو حبيب عن الجانب اللبناني، وعن المنظمة مديرها مندوب الأمين العام لتوقيع الاتفاقية جوفروا مونبوتي بحضور عدد من الوزراء والمسئولين.

ويعد افتتاح المكتب الاقليمي للمنظمة بلبنان إعترافا من قبل لبنان باللغة الفرنسية كمكون أساسي من هويته الثقافية القائمة على التعددية واحترام الاختلافات، حيث تهدف المنظمة للمحافظة على اللغة الفرنسية وتوسيع استعمالها وتنميتها في اطار التعددية اللغوية، والعمل على نشر القيم الإنسانية التي تحملها اللغة الفرنسية ومن بينها احترام حقوق الانسان والديموقراطية والتعددية الثقافية، ومتابعة النشاطات الفرنكوفونية في البلدان التي تغطيها.

ويعمل المكتب أيضا على اعداد استراتيجية فرنكوفونية خاصة بالشرق الأوسط تقوم على ترسيخ استعمال اللغة الفرنسية في البلدان التي تميزت بانتمائها الكلي او الجزئي الى الفرنكوفونية، ومنها لبنان، وانشاء مرصد لواقع اللغة الفرنسية في المنطقة ومتابعة تطورها.