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بريطانيا: تزايد حالات الإصابة بمتحور أوميكرون بمقدار الثلث في يوم واحد

08:27 م الإثنين 06 ديسمبر 2021
بريطانيا: تزايد حالات الإصابة بمتحور أوميكرون بمقدار الثلث في يوم واحد

تزايد حالات الإصابة بمتحور أوميكرون

لندن - (د ب أ)

أعلنت هيئة الأمن الصحي البريطانية تسجيل 90 حالة إصابة جديدة بمتحور أوميكرون في البلاد مقارنة بـ86 حالة في اليوم السابق.

وأوضحت الهيئة في تغريدة على تويتر أن إجمالي حالات الإصابة بمتحور أوميكرون في بريطانيا يبلغ 336 حالة، مقارنة بـ246 في اليوم السابق، وفقا لوكالة بلومبرج للأنباء.

وتم تسجيل 64 حالة مؤكدة في إنجلترا ، و23 في اسكتلندا وفي 3 حالات في ويلز.
ولم يتم تسجيل أي حالة إصابة بمتحور أوميكرون في أيرلندا الشمالية.

وفي وقت سابق اليوم، قال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون إن الحكومة مازالت تنتظر الحصول على مزيد من المعلومات بشأن متحور أوميكرون قبل مراجعة قواعد مكافحة فيروس كورونا في منتصف الشهر الجاري، ولكن الوزراء أشاروا إلى أنهم لا يرون حتى الآن حاجة لتغيير المسار.

وقال جونسون القول للصحفيين في ليفربول شمال إنجلترا اليوم الاثنين "مازلنا ننتظر لمعرفة مدى خطورة المتحور، ومدى تأثيره على عدد حالات الوفاة والحالات التي تحتاج الرعاية في المستشفيات".

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