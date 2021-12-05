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الجيش الإسرائيلي يجري تدريبًا جنوبي البلاد

11:41 م الأحد 05 ديسمبر 2021
الجيش الإسرائيلي يجري تدريبًا جنوبي البلاد

الجيش الإسرائيلي

تل أبيب - (د ب ا)

ذكر تقرير إخباري أن من المقرر أن يبدأ الجيش الإسرائيلي تدريبًا جنوبي البلاد صباح الاثنين.

وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية في موقعها الإلكتروني مساء الأحد، إن التدريب يهدف لتحسين جهوزية الجيش في جنوب إسرائيل.

وأضافت الصحيفة أنه في إطار التدريب، سوف يتم سماع تحرك العربات العسكرية ودوي انفجارات في المنطقة .

وتابعت أنه سوف يتم نشر العديد من نقاط التفتيش في المنطقة قرب حدود إسرائيل الجنوبية.

يشار إلى أن حدود إسرائيل الجنوبية مع لبنان تشهد توترات من حين لآخر.وفي آخر موجة تصعيد للتوترات قام سلاح الجو الإسرائيلي في شهر أغسطس الماضي بقصف أهداف داخل لبنان تم منها إطلاق صواريخ على إسرائيل.

الجيش الإسرائيلي إسرائيل حدود إسرائيل الجنوبية

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