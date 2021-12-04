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الكرملين: بوتين وبايدن يعقدان اجتماعًا افتراضيًا يوم الثلاثاء

08:33 م السبت 04 ديسمبر 2021
الكرملين: بوتين وبايدن يعقدان اجتماعًا افتراضيًا يوم الثلاثاء

فلاديمير بوتين

موسكو - (د ب أ)

أعلن الكرملين اليوم السبت أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سيعقد اجتماعا افتراضيا مع نظيره الأمريكي جو بايدن يوم الثلاثاء المقبل.

ونقلت وكالة إنترفاكس الروسية للأنباء عن المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف تأكيده موعد انعقاد الاجتماع بين الزعيمين.

ويأتي هذا الاجتماع وسط تصاعد التوترات بشأن النزاع في أوكرانيا، حيث تتبادل واشنطن وموسكو الاتهامات بممارسة استفزازات عسكرية في المنطقة.

وأوضح بيسكوف أن الزعيمين سيناقشان النزاع الأوكراني خلال الاجتماع.

وقد حذر بايدن بوتين من أي تدخل عسكري آخر في أوكرانيا وأعلن عن مبادرات جديدة لحماية الدولة الواقعة شرق أوروبا والتي هي حليف مقرب لحلف شمال الأطلسي (الناتو).

وتشير تقارير إعلامية إلى أن روسيا تحشد أعدادا هائلة من قواتها في مناطق ليست بعيدة عن الحدود مع أوكرانيا. وينفي الكرملين هذه التقارير.

وفي يونيو الماضي، عقد بوتين وبايدن أول قمة لهما في جنيف، حيث اتفقا على إطلاق محادثات جديدة بشأن مبادرة نزع السلاح النووي.

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