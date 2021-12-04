إعلام إيراني: سماع دوي انفجارين في مدينة نطنز وسط إيران

وكالات:

ذكر موقع "إيران انترناشونال"، أنه تم الإبلاغ عن سماع دوي انفجارين ضخمين في مدينة نطنز وسط البلاد.

وقال الموقع الإيراني، في تغريدة على "تويتر"، اليوم السبت إنه "وفقا للتقارير فقد سمع انفجارين ضخمين في منطقة بدرود، على بعد 20 كيلومترا من منشأة نطنز النووية".

رسانه‌های ایران از شنیدن صدای انفجار مهیب در نطنز خبر می‌دهند. بر اساس این گزارش‌ها، افراد محلی دو صدای انفجار شدید در منطقه بادرود در حدود ۲۰ کیلومتری تاسیسات نطنز شنیده‌اند pic.twitter.com/OZZA0rXlru — ايران اينترنشنال (@IranIntl) December 4, 2021

يذكر أن السلطات الإيرانية اتهمت مواطن إيراني، بتنفيذ عمل تخريبي في منشأة نطنز في أبريل الماضي. وقالت إن المنشأة تمكنت من العودة للعمل بسرعة بعد الهجوم.