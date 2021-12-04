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إعلام إيراني: سماع دوي انفجارين في مدينة نطنز وسط إيران

08:20 م السبت 04 ديسمبر 2021
إعلام إيراني: سماع دوي انفجارين في مدينة نطنز وسط إيران

انفجار ارشيفية

وكالات:

ذكر موقع "إيران انترناشونال"، أنه تم الإبلاغ عن سماع دوي انفجارين ضخمين في مدينة نطنز وسط البلاد.

وقال الموقع الإيراني، في تغريدة على "تويتر"، اليوم السبت إنه "وفقا للتقارير فقد سمع انفجارين ضخمين في منطقة بدرود، على بعد 20 كيلومترا من منشأة نطنز النووية".

يذكر أن السلطات الإيرانية اتهمت مواطن إيراني، بتنفيذ عمل تخريبي في منشأة نطنز في أبريل الماضي. وقالت إن المنشأة تمكنت من العودة للعمل بسرعة بعد الهجوم.

انفجار إيران مدينة نطنز تويتر

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