الرئاسة الفلسطينية تدين قتل الشرطة الإسرائيلية فلسطينيًا في القدس

رام الله - (د ب أ)

أدانت الرئاسة الفلسطينية "جريمة" قتل الشرطة الإسرائيلية مساء اليوم السبت، شابًا فلسطينيًا طعن إسرائيليًا في شرق القدس.

وقالت الرئاسة في بيان نشرته وكالة الأنباء الفلسطينية إن "هذه الجريمة تأتي في سياق التصعيد الإسرائيلي المستمر ضد أبناء الشعب الفلسطيني، وهي استمرار لمسلسل القتل اليومي الذي لا يمكن السكوت عليه".

وأضافت الرئاسة أن قتل الشاب الفلسطيني وهو جريح "جريمة حرب موثقة".

ودعت الرئاسة المجتمع الدولي، إلى "ضرورة التحرك فورا لوقف جرائم الاحتلال، وتوفير الحماية لأبناء الشعب الفلسطيني وإنهاء الاحتلال وإقامة الدولة المستقلة، وعاصمتها القدس الشرقية".

وذكرت مصادر فلسطينية أن عناصر الشرطة الإسرائيلية قتلوا شابا يبلغ من العمر (25 عاما) من سكان سلفيت في الضفة الغربية، بإطلاق النار عليه من مسافة صفر في منطقة باب العامود أحد أبواب المسجد الأقصى شرق القدس.

وأظهرت مقاطع فيديو إطلاق النار على الشاب الفلسطيني بينما كان ملقى أرضًا دون مقاومة أو تشكيل خطر على أحد.

وقالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني في القدس إن الشرطة الإسرائيلية منعت طواقمها من تقديم الإسعاف للشاب بعد إصابته بالرصاص، قبل أن يعلن عن وفاته.

وقالت الشرطة الإسرائيلية إن الفلسطيني طعن بسكين شابا إسرائيليا في مطلع العشرينات من عمره وأصابه بجروح متوسطة.

وعقب الحادثة اندلعت مواجهات بين شبان فلسطينيين والشرطة الإسرائيلية في منطقة باب العامود، أسفرت عن عدد من الإصابات.