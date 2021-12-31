قوات الاحتلال الإسرائيلي تقتحم قرية برام الله وبلدة العيسوية بالقدس

11:10 م الجمعة 31 ديسمبر 2021
قوات الاحتلال الإسرائيلي تقتحم قرية برام الله وبلدة العيسوية بالقدس

قوات الاحتلال الإسرائيلي - أرشيفية

رام الله - (أ ش أ):

أصيب عدد من الفلسطينيين بالاختناق، مساء اليوم الجمعة، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في قرية (عابود) شمال غرب رام الله.

وقالت مصادر فلسطينية إن الاحتلال اقتحم بعدة آليات عسكرية البلدة، وأطلق قنابل الصوت والغاز المسيل للدموع صوب منازل المواطنين، ما أدى لإصابة عدد منهم بالاختناق.

واقتحمت قوات الاحتلال، الليلة، بلدة (العيسوية) شمال شرق القدس المحتلة للمرة الثانية خلال اليوم، فيما اندلعت مواجهات في البلدة، أطلقت خلالها قوات الاحتلال الرصاص المطاطي وقنابل الصوت والغاز صوب الشبان.

وأضاف شهود عيان أن قوات الاحتلال أزالت أعلام فلسطين ورايات حركة "فتح" التي نشرها الناشطون المقدسيون في شوارع البلدة، إحياء للذكرى الـ57 لانطلاقة الثورة الفلسطينية وحركة "فتح".

هذا المحتوى من

Asha
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