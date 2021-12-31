رجل أمريكي يطلق النار بالخطأ على ابنته في مرآب بيته

02:24 م الجمعة 31 ديسمبر 2021
رجل أمريكي يطلق النار بالخطأ على ابنته في مرآب بيته

الشرطة الأمريكية

بغداد- (بي بي سي):

تسبب أمريكي بمقتل ابنته البالغة 16 عاماً برصاص سلاحه عندما أطلق النار عليها معتقداً أنها لص يحاول اقتحام مسكنه في إحدى ضواحي أوهايو، بحسب الشرطة ووسائل الإعلام المحلية.

وكانت امرأة قد اتصلت بأجهزة الإسعاف قرابة الرابعة والنصف فجر الأربعاء وأبلغت عن إصابة ابنتها الشابة بجروح بالغة في مرأب منزلهم.

واعتقد الأب الذي أطلق النار أن في المرآب لصا.

وكان في حالة ذهول عند اكتشاف هوية الضحية، وكان عندما وصل الإٍسعاف يسألها عن وضعها، ويرجوها أن تحاول الوقوف، ويتوسلانها أن تستفيق. لكن المحاولات كلها باءت بالفشل.

فقد أوضح تقرير الشرطة أن الفتاة التي نقلت إلى أحد المستشفيات قد فارقت الحياة بعد ساعة متأثرة بجروحها.

وعلّق مسؤول في الشرطة في تصريح لمحطة محلية في كولومبوس، عاصمة ولاية أوهايو في شمال الولايات المتحدة بالقول: إذا كنت الشخص الذي سيضغط على الزناد فمن المهم أن تعرف من هو هدفك.

وكان ثلاثة أشخاص تبلغ أعمارهم 6 أعوام و9 و22 عاماً قد لقوا حتفهم في 7 ديسمبر في إطلاق نار على بعد أقل من كيلومترين من مكان الحادث، وكان الطفلان القتيلان يرتادان المدرسة نفسها التي كانت الضحية الجديدة تقصدها.

وقتل أكثر من 44 ألف شخص منذ بداية السنة بينهم 1517 قاصراً، بما في ذلك ضحايا حالات الانتحار، وفقاً للموقع الالكتروني "غافايولنس اركايف".

هذا المحتوى من

BBC
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