ما هي أول دول تحتفل بالعام الجديد؟

وكالات:

تستعد دول العالم لاستقبال العام الجديد، لتبدأ الاحتفالات بعد ظهر 31 ديسمبر (بتوقيت جريتنتش) وهو اليوم الأخير حسب التقويم الغريغوري (الميلادي)، وتستمر حتى الساعات الأولى من 1 يناير.

وتختلف بداية الاحتفال من دولة لأخرى حسب موقع كل دولة وفقا لخطوط الطول والعرض وخط جرينتش، حسب روسيا اليوم.

ويعد سكان جزير كيريتيماس ("الميلاد") المرجانية وهي إحدى الجزر التابعة لجمهورية كيريباتي في وسط المحيط الهادئ، أول من يستقبل قدوم العام الجديد.