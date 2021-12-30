الجزائر: 12 إصابة جديدة بمتحور أوميكرون

الجزائر - (أ ش أ):

أعلنت الجزائر، مساء اليوم الخميس تسجيل 12 إصابة جديدة بمتحور فيروس كورونا (أوميكرون)؛ ليبلغ إجمالي الحالات المصابة حتى الآن 16 حالة.

وأوضح معهد "باستور" للأبحاث الطبية بالجزائر في بيان اليوم أن الحالات المصابة المكتشفة تتعلق بـ 6 جزائريين كانوا برفقة حالات مؤكدة سابقا، 2 آخرين قادمين من فرنسا، 4 أشخاص من جنسية أجنبية.

وأوضح البيان أن أحد الأجانب المصابين بأوميكرون قادم من بريطانيا، و3 من المصابين بأوميكرون قادمون من موريتانيا.

يذكر أن معهد باستور الجزائر،‏ والذي تم إنشاؤه في عام 1894 ينتمي إلى شبكة معاهد باستور الدولية المتكونة من 33 معهدا تتعاون فيما بينها في مجالات الوقاية والحماية الصحية ومراقبة الأمراض المعدية والطفيلية .