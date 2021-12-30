العراق: مرسوم رئاسي بدعوة البرلمان الجديد للانعقاد في 9 يناير المقبل

01:28 م الخميس 30 ديسمبر 2021
العراق: مرسوم رئاسي بدعوة البرلمان الجديد للانعقاد في 9 يناير المقبل

الرئيس العراقي برهم صالح

بغداد- (د ب أ):

أصدر الرئيس العراقي برهم صالح اليوم الخميس مرسوما جمهوريا بدعوة البرلمان الجديد إلى الانعقاد يوم التاسع من الشهر المقبل برئاسة أكبر الأعضاء سنا.

وقال صالح ، في تغريدة نشرها عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر" اليوم :"وقّعتُ المرسوم الجمهوري لدعوة مجلس النواب الجديد للانعقاد يوم 9 يناير 2022".

وأضاف أن "الآمال معقودة لتلبية الاستحقاق الوطني بتشكيل حكومة مُقتدرة فاعلة تحمي مصالح البلد وتُعزز السيادة، حامية وخادمة للعراقيين"، مشيرا إلى أن "هذا يستوجب التكاتف من أجل تحقيق الإصلاح المطلوب لعراق مستقر ومزدهر".

وحسب مصادر في البرلمان العراقي ، سيتولى النائب محمود المشهداني رئاسة البرلمان كونه أكبر الأعضاء سنا لحين انتخاب رئيس دائم للبرلمان العراقي.

وكانت المحكمة الإتحادية العليا في العراق قد صادقت مؤخرا على نتائج الانتخابات البرلمانية المبكرة التي جرت في 10 أكتوبر الماضي.

وتخوض الكتل الفائزة بالانتخابات مفاوضات للتوصل إلى تفاهمات بشأن تسمية رئاسات الجمهورية والحكومة والبرلمان للسنوات الأربع المقبلة.

العراقي برهم صالح بغداد العراق

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