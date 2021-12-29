ليبيا ترصد حالات إصابة بمتحور أوميكرون

ليبيا - (أ ش أ)

كشف المركز الوطني لمكافحة الأمراض في ليبيا، اليوم الأربعاء، عن رصد حالات إصابة بالسلالة المتحورة "أوميكرون" من فيروس كورونا في البلاد.

وأوضح المركز في بيان له أوردته وكالة الأنباء الليبية (وال) أنه تم إجراء اختبار الكشف الخاص بفيروس كورونا المتحور لعدد من العينات الموجبة بالمختبر المرجعي لصحة المجتمع وتم رصد حالات إصابة بـ "أوميكرون"، داعيا المواطنين والمقيمين كافة بضرورة الإسراع بتلقي اللقاح المضاد للفيروس واستكمال أخذ جرعات اللقاح، مؤكدا أن التطعيمات متوفرة في كل مدن ومناطق البلاد.

وحث المركز، جميع المواطنين على الالتزام وتعزيز الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية والابتعاد عن التجمعات، نظرًا لسرعة انتشار المتحور.