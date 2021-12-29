ليبيا ترصد حالات إصابة بمتحور أوميكرون

09:19 م الأربعاء 29 ديسمبر 2021
ليبيا ترصد حالات إصابة بمتحور أوميكرون

أوميكرون

ليبيا - (أ ش أ)

كشف المركز الوطني لمكافحة الأمراض في ليبيا، اليوم الأربعاء، عن رصد حالات إصابة بالسلالة المتحورة "أوميكرون" من فيروس كورونا في البلاد.

وأوضح المركز في بيان له أوردته وكالة الأنباء الليبية (وال) أنه تم إجراء اختبار الكشف الخاص بفيروس كورونا المتحور لعدد من العينات الموجبة بالمختبر المرجعي لصحة المجتمع وتم رصد حالات إصابة بـ "أوميكرون"، داعيا المواطنين والمقيمين كافة بضرورة الإسراع بتلقي اللقاح المضاد للفيروس واستكمال أخذ جرعات اللقاح، مؤكدا أن التطعيمات متوفرة في كل مدن ومناطق البلاد.

وحث المركز، جميع المواطنين على الالتزام وتعزيز الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية والابتعاد عن التجمعات، نظرًا لسرعة انتشار المتحور.

هذا المحتوى من

Asha
أوميكرون ليبيا مكافحة الأمراض في ليبيا فيروس كورونا

الخبر التالى:

الصحة العالمية تحذر من "تسونامي كورونا" في ظل تفشي أوميكرون

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
809

إصابات اليوم

28

وفيات اليوم

711

متعافون اليوم

383003

إجمالي الإصابات

21667

إجمالي الوفيات

318456

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • عاجل| غدًا.. تعطيل الدراسة في الإسكندرية بسبب الطقس السيئ

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا