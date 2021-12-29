40 قتيلًا على الأقل في انهيار منجم الذهب بالسودان

الخرطوم- (د ب ا):

لقى ما لا يقل عن 40 شخصا حتفهم إثر انهيار منجم ذهب في السودان.

وقال إسماعيل تيسو، المتحدث باسم شركة الموارد المعدنية السودانية، في وقت مبكر من الأربعاء إن حصيلة القتلى ارتفعت بعد العثور على مزيد من الجثث خلال جهود الانقاذ.

وأضاف أن عدد الأشخاص الذين دفنوا لم يتضح بعد.

ووقع الحادث الأحد الماضي في بلدة النهود في منطقة ويست كردفان.

وتمثل صادرات الذهب أهمية كبيرة للسودان، البالغ تعداد سكانه 44 مليون نسمة.

وكان السودان ورد 93 طنا من الذهب خلال عام 2018. وتدار معظم مناجم الذهب في السودان بصورة شبه قانونية، ولا تلتزم بمعايير السلامة.