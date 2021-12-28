لبنان يدين العدوان الإسرائيلي على مرفأ اللاذقية السوري

09:25 م الثلاثاء 28 ديسمبر 2021
لبنان يدين العدوان الإسرائيلي على مرفأ اللاذقية السوري

العدوان الإسرائيلي

بيروت - (د ب أ)

أدانت وزارة الخارجية والمغتربين بشدة في بيان مساء اليوم الثلاثاء العدوان الاسرائيلي على مرفأ اللاذقية في سوريا وأعربت عن تضامنها مع سوريا والشعب السوري.

وأدانت وزارة الخارجية والمغتربين في بيانها "بشدة العدوان الإسرائيلي على مرفأ اللاذقية في سوريا، مؤكدة أن هذا الاعتداء خلال فترة الأعياد هو الثاني الذي تقدم عليه إسرائيل في أقل من شهر ويظهر من جديد وجهها الحقيقي".

وكان الطيران الإسرائيلي قد شن فجر اليوم الثلاثاء هجوما بالصواريخ مستهدفا ساحة الحاويات في الميناء التجاري في اللاذقية، ما أدى إلى اشتعال الحرائق في المكان وحدوث أضرار مادية.

العدوان الإسرائيلي مرفأ اللاذقية السوري لبنان سوريا

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
851

إصابات اليوم

31

وفيات اليوم

546

متعافون اليوم

382194

إجمالي الإصابات

21639

إجمالي الوفيات

317745

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • عاجل| السيسي: لن نسمح بالبناء لحين وضع آليات منضبطة للتراخيص

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا