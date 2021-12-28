لبنان يدين العدوان الإسرائيلي على مرفأ اللاذقية السوري
بيروت - (د ب أ)
أدانت وزارة الخارجية والمغتربين بشدة في بيان مساء اليوم الثلاثاء العدوان الاسرائيلي على مرفأ اللاذقية في سوريا وأعربت عن تضامنها مع سوريا والشعب السوري.
وأدانت وزارة الخارجية والمغتربين في بيانها "بشدة العدوان الإسرائيلي على مرفأ اللاذقية في سوريا، مؤكدة أن هذا الاعتداء خلال فترة الأعياد هو الثاني الذي تقدم عليه إسرائيل في أقل من شهر ويظهر من جديد وجهها الحقيقي".
وكان الطيران الإسرائيلي قد شن فجر اليوم الثلاثاء هجوما بالصواريخ مستهدفا ساحة الحاويات في الميناء التجاري في اللاذقية، ما أدى إلى اشتعال الحرائق في المكان وحدوث أضرار مادية.
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