المرصد السوري: إسرائيل قصفت سوريا 29 مرة منذ مطلع 2021

02:13 م الثلاثاء 28 ديسمبر 2021
المرصد السوري: إسرائيل قصفت سوريا 29 مرة منذ مطلع 2021

أرشيفية

دمشق/ لندن- (د ب أ):

أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، الثلاثاء، بأن إسرائيل استهدفت الأراضي السورية 29 مرة منذ مطلع العام الجاري ، سواء عبر ضربات صاروخية أو جوية.

وقال المرصد، الذي يتخذ من لندن مقرا له، في بيان صحفي اليوم ، إن هذه هي ثاني أكبر حصيلة استهدافات سنوية للقصف الإسرائيلي على سورية بعد عام 2020 الذي شهد 39 استهدافا.

ووفق المرصد، أسفرت هذه الضربات عن إصابة وتدمير نحو 71 هدفًا ما بين مبانٍ ومستودعات للأسلحة والذخائر ومقرات ومراكز وآليات، كما نها تسببت بمقتل 130 شخصا ، 5 مدنيين و125 قتيلاً عنصرًا من قوات النظام والمسلحين الموالين لها وحزب الله اللبناني والقوات الإيرانية والمليشيات الموالية لها.

ولفت إلى أن الضربات شملت 12 استهدافا لدمشق وريفها، وستة استهدافات لحمص، وخمسة استهدافات للقنيطرة، وثلاثة استهدافات للاذقية، واستهدافين لكل من دير الزور وحماة والسويداء، وواحد لحلب.

وقال المرصد إن إسرائيل قد تستهدف بالمرة الواحدة أكثر من محافظة وهو ما يوضح تباين عدد المرات مع عدد الاستهدافات.

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