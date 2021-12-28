ميقاتي ينتقد تعطيل الحكومة اللبنانية ويلوّح بالاستقالة

01:12 م الثلاثاء 28 ديسمبر 2021
ميقاتي ينتقد تعطيل الحكومة اللبنانية ويلوّح بالاستقالة

نجيب ميقاتي

وكالات:

انتقد رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي، الثلاثاء، تعطيل عمل حكومته، ملوحا بخيار الاستقالة.

وقال ميقاتي: "يجب إطلاق ورشة معالجة للأزمة في لبنان"، مضيفا: "لا خيار إلا المساهمة في مواجهة الأزمة".

وأكد رئيس الحكومة توقيعه مرسوم الانتخابات النيابية، منوهًا بأنه سيسعى لعقد الانتخابات في موعدها.

وأضاف ميقاتي: "الدستور وجد لمنع التعطيل. أنا أول الساعين لمعاودة جلسات الحكومة".

وشدد على ضرورة "إقرار الموازنة والتحضير للانتخابات"، وأنه "لا حل إلا بالتمسك باستقلالية القضاء والشرعية الدولية".

وتابع قائلا: "إذا كانت استقالتي تؤدي للحل فلن أتقاعس عنها".

وفيما يتعلق بالشأن الخارجي، أكد ميقاتي ضرورة الحفاظ على العلاقات مع الدول العربية والخليجية، داعيا "لتفاهم داخلي من خلال الحوار بشأن السياسة الخارجية".

واختتم حديثه: "يجب العودة لسياسة النأي بالنفس في لبنان".

خلفت الدولة في مارس 2020 عن دفع ديونها الخارجية، ثم بدأت مفاوضات مع صندوق النقد الدولي حول خطة نهوض عُلقت لاحقا، بسبب خلافات بين المفاوضين اللبنانيين.

وتراجع سعر صرف الليرة اللبنانية أمام الدولار تدريجيا إلى أن فقدت العملة أكثر من 85 في المئة من قيمتها.

وأصبح نحو 80 بالمئة من السكان يعيشون تحت خط الفقر، وارتفع معدل البطالة، فيما يشترط المجتمع الدولي على السلطات تنفيذ إصلاحات ملحة، لتحصل البلاد على دعم مالي ضروري يخرجه من دوامة الانهيار.

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