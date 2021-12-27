الاحتلال الإسرائيلي يهدم منزلا بالقدس ويشرد 16 شخصًا

10:05 م الإثنين 27 ديسمبر 2021
الاحتلال الإسرائيلي يهدم منزلا بالقدس ويشرد 16 شخصًا

الاحتلال الإسرائيلي

رام الله - (أ ش أ):

هدمت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الإثنين، بناية سكنية في بلدة العيسوية شمال شرق مدينة القدس المحتلة.

وقال شهود عيان إن طواقم من بلدية الاحتلال -برفقة الشرطة والجرافات- اقتحمت بلدة العيسوية، وحاصرت مبنى سكنيا يعود لأحد المقدسيين، وشرعت بهدمه، بحجة عدم الترخيص.

وأوضح مالك المنزل ياسين حسن مصطفى أن بنايته تتكون من ثلاثة طوابق، يقطن فيها 16 فردًا.

واندلعت مواجهات في بلدة العيسوية، خلال عملية هدم المنزل، دون الإبلاغ عن إصابات.

هذا المحتوى من

Asha
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