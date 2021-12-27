إصابة رئيسة البرلمان الإسباني بكورونا

08:01 م الإثنين 27 ديسمبر 2021
إصابة رئيسة البرلمان الإسباني بكورونا

البرلمان الإسباني

مدريد - (د ب أ)

أفادت محطة التلفزيون الإسبانية الرسمية "آر تي في إي" اليوم الاثنين، بأن نتيجة فحص رئيسة البرلمان الإسباني ميرتشيل باتيت أثبتت إصابتها بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) وذلك مع استمرار ارتفاع معدلات الإصابة بالفيروس في البلاد.

ونقلت المحطة عن مصادر بمجلس النواب قولها إن السياسية البالغة من العمر 48 عامًا دخلت الحجر الصحي في منزلها بمدريد.

وأضافت المصادر أن باتيت لن تترأس استئناف الجلسات البرلمانية يوم الثلاثاء المقبل عقب عطلة عيد الميلاد حتى من المنزل.

وعلى الرغم من ارتفاع معدلات التطعيم بنحو 80%، فإن معدل الإصابة الأسبوعي في إسبانيا لكل 100 ألف نسمة يبلغ حاليًا شخص، وهو أعلى بكثير مما هو عليه في ألمانيا (7ر222) على سبيل المثال.

ووصل معدل الإصابة الأسبوعي في إسبانيا إلى أدنى مستوى له وهو 18 حالة في منتصف أكتوبر الماضي.

وخلال زيارة لجزيرة لا بالما اليوم الاثنين، قال رئيس الوزراء بيدرو سانشيز إنه يجب مواصلة توخي الحذر، لكن الوضع في المستشفيات ما زال تحت السيطرة.

وأوضح سانشيز مستشهدًا بالعلم وبارتفاع معدلات التطعيم في البلاد "سنشهد في الأسابيع المقبلة عددا كبيرا للغاية من الإصابات، بيد أن الأمر لن يكون كذلك بالنسبة لدخول المستشفيات".

البرلمان الإسباني فيروس كورونا ميرتشيل باتيت

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