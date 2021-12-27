نائب أردني: العلاقات الثنائية مع مصر "تاريخية ومتجذرة"

عمان - (أ ش أ):

وصف رئيس لجنة الأخوة البرلمانية الأردنية مع الدول العربية في حوض النيل النائب عبيد ياسين العلاقات الثنائية مع مصر بـ"التاريخية والمتجذرة"، منوها بالمواقف الموحدة من قبل البلدين تجاه قضايا المنطقة، وخاصة القضية الفلسطينية.

وذكرت اللجنة - في بيان أوردته وكالة أنباء الأردن (بترا) - أن ذلك جاء خلال لقاء ياسين، اليوم /الاثنين/ بمجلس النواب الأردني، مع السفير المصري لدى بلاده محمد سمير، حيث بحثا العلاقات الثنائية بين البلدين.

وأشار رئيس لجنة الأخوة البرلمانية الأردنية مع الدول العربية في حوض النيل إلى تأكيد مصر على الوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس الشريف.

ومن جهتهم، دعا أعضاء اللجنة إلى أهمية توقيع مذكرة تعاون بين مجلسي النواب في البلدين، بهدف تعزيز علاقات التعاون الثنائي، مؤكدين ضرورة تبادل الخبرات في المجالات كافة، لاسيما الاقتصادية والبرلمانية منها، وكذلك زيادة التبادل الثقافي من خلال توسيع قاعدة البعثات للطلبة في كلا البلدين.

وبدوره، أكد السفير المصري أن العلاقات بين البلدين قوية في المجالات كافة، وأنها تتسم بوحدة الهدف، وتعد نموذجًا يحتذى في التنسيق ووحدة المواقف تجاه قضايا المنطقة بشكل عام.

وأشار إلى أنه بالإضافة للتوافق بشأن القضية الفلسطينية، والتي تعتبر أولوية لمصر كما هي للأردن من أجل تحقيق الاستقرار والأمن بالمنطقة، فإن البلدين يسعيان لتحديد المخاطر، بهدف تجنبها وبالتالي تحقيق مصلحة الشعبين.