السعودية تسجل ارتفاعا ملحوظا في إصابات كورونا

04:06 م الإثنين 27 ديسمبر 2021
السعودية تسجل ارتفاعا ملحوظا في إصابات كورونا

فيروس كورونا

وكالات:

تشهد السعودية ارتفاعا ملحوظا مستمرا للإصابات اليومية بفيروس كورونا المسبب لمرض "كوفيد-19"، حيث بلغ هذا المؤشر اليوم الاثنين 524 إصابة جديدة بالفيروس في المملكة.

ورصدت وزارة الصحة السعودية اليوم الاثنين، تعافي 142 حالة، ووفاة واحدة.

ووفقا لإحصاء الصحة اليوم، فقد بلغ إجمالي حالات الإصابة تراكميا منذ ظهور أول حالة في السعودية 553,319 حالة، وبلغت الحالات الحرجة 40 حالة تتلقى الرعاية في العنايات المركزة، فيما بلغ إجمالي حالات التعافي 541,010 حالة، في حين ارتفعت حصيلة الوفيات إلى 8872 حالة وفاة.

فيروس كورونا السعودية وزارة الصحة السعودية العنايات المركز

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
823

إصابات اليوم

37

وفيات اليوم

543

متعافون اليوم

381343

إجمالي الإصابات

21608

إجمالي الوفيات

317199

إجمالي المتعافين

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