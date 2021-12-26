إسرائيل تعدم 320 ألف دجاجة بسبب تجدد انتشار إنفلونزا الطيور

10:07 م الأحد 26 ديسمبر 2021
إسرائيل تعدم 320 ألف دجاجة بسبب تجدد انتشار إنفلونزا الطيور

أرشيفية

تل أبيب - (د ب أ)

أعلنت إسرائيل عن خطط لإعدام أعداد إضافية من الدجاج بعدما فشلت عملية إعدام سابقة في وقف انتشار انفلونزا الطيور في مزارع الدجاج بالبلاد.

وقال متحدث باسم وزارة الزراعة اليوم الأحد إن تفشي انفلونزا الطيور بين مزارع تربية الدواجن بالقرب من مارجاليوت على الحدود مع لبنان، يعني أنه يجب إعدام 320 ألف دجاجة بياضة أخرى.

كما سجلت مزارع تربية الدجاج في إسرائيل حالات نفوق جماعي بسبب انفلونزا الطيور. ويأتي تفشي المرض حاليًا على الرغم من قيام مزارعي الدواجن في إسرائيلي بإعدام نحو 244 ألف دجاجة الأسبوع الماضي.

وقالت الوزارة في بيان "وزارة الزراعة تشعر بالقلق من إمكانية إصابة البشر من الدجاج المصاب بالقرب من منازلهم".

أنفلونزا الطيور إعدام الدجاج اسرائيل

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
883

إصابات اليوم

10

وفيات اليوم

542

متعافون اليوم

378843

إجمالي الإصابات

21510

إجمالي الوفيات

314994

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • طقس الاثنين |شديد البرودة ليلا.. والأرصاد تعلن أماكن سقوط الأمطار

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا