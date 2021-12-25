الهند تسجل 7189 إصابة جديدة بفيروس كورونا و387 حالة وفاة

07:18 ص السبت 25 ديسمبر 2021
الهند تسجل 7189 إصابة جديدة بفيروس كورونا و387 حالة وفاة

كورونا في الهند

نيودلهي- (د ب أ):

سجلت الهند 7189 إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد-19) لترتفع الحصيلة الإجمالية للإصابات إلى 34 مليونا و772626 إصابة.

كما سجلت الهند 387 حالة وفاة جديدة و7286 حالة تعافي من الفيروس خلال الـ24 ساعة الماضية.

وتراجعت الحالات النشطة اليومية إلى 484 حالة.

وارتفعت الحصيلة الإجمالية للوفيات جراء الفيروس إلى 479 ألفا و520 حالة وفاة.

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