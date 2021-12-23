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متخطية 90 ألف حالة.. فرنسا تسجل رقما قياسيا بعدد الإصابات بكورونا في يوم واحد

09:21 م الخميس 23 ديسمبر 2021
متخطية 90 ألف حالة.. فرنسا تسجل رقما قياسيا بعدد الإصابات بكورونا في يوم واحد

فرنسا تسجل رقما قياسيا بعدد الإصابات بكورونا

وكالات:

سجلت السلطات الفرنسية، رقما قياسيا، بعدد الإصابات بـ"كوفيد-19"، برصد أكثر من 90 ألف حالة جديد في غضون 24 ساعة، وذلك بحسب ما ذكرته شبكة "يورو نيوز".

وانتشر مؤخرا في دول أوروبية، متحور أوميكرون الجديد، ما رفع عدد الإصابات في تلك الدول.

وأعلنت دول أوروبية عدة، إلغاء احتفالات رأس السنة الميلادية الجديدة، خوفا من تفشي فيروس كورونا.

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