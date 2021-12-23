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ماكرون يدعو إلى توخي الحذر من الإصابة بكورونا في رسالة عيد الميلاد

02:33 م الخميس 23 ديسمبر 2021
ماكرون يدعو إلى توخي الحذر من الإصابة بكورونا في رسالة عيد الميلاد

إيمانويل ماكرون

باريس- (د ب أ):

تمنى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون للأمة فترة عيد ميلاد سعيدة (كريسماس)، اليوم الخميس، ولكنه وجه تحذيرا بضرورة أخذ الأسر احتياطاتها لعدم الإصابة بفيروس كورونا.

وكتب في تغريدة "لنهتم ببعضنا البعض"، داعيا الجميع إلى الالتزام بتوجيهات التباعد الاجتماعي وأخذ فحص في المنزل قبل حضور التجمعات. وأضاف أنه يجب على أي شخص لديه الأعراض عزل نفسه وتنبيه الآخرين.

وجه ماكرون أيضا الشكر للعاملين في قطاع الصحة والرعاية.

وارتفع عدد الإصابات بفيروس كورونا في فرنسا بشكل حاد في الأسابيع الأخيرة.

ووفقا لأحدث الأرقام، بلغ معدل الإصابة الأسبوعي لكل مئة ألف شخص نحو 550.

ووصف المتحدث باسم الحكومة الفرنسية جابريل أتال الوضع بالحرج وأشار إلى أن متحور أوميكرون شديد العدوى من فيروس كورونا يجلب موجة جديدة.

ودعا أيضا إلى الحيطة خلال العطلات.

يذكر أنه لا توجد قيود رسمية على التجمعات الخاصة في فرنسا.

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