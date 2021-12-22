رئيس الحكومة اللبنانية يدعو لتشديد تطبيق الإجراءات الوقائية لمواجهة كورونا

لبنان - (أ ش أ)

دعا رئيس مجلس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي إلى التشدد في تطبيق الإجراءات الوقائية المتخذة للحد من انتشار فيروس كورونا في البلاد، مطالبا الأجهزة الأمنية على اختلافها بعدم التهاون في هذا الأمر ضمن الإمكانات المتاحة.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده اليوم في السراي الكبير للجنة الصحية المكلفة متابعة تطبيق الإجراءات ضد تفشي فيروس كورونا ومتحوراته.

وأكد ميقاتي أهمية تشدد الجهات المعنية الأمنية والصحية والإدارية، في تطبيق الإجراءات الوقائية التي تصدر عن اللجنة تباعا.

وكرر ضرورة التلقيح لكافة الفئات العمرية، مشددا على أن التحصين باللقاحات هو أكثر من ضرورة، تحسبا لارتفاع عدد الإصابات خلال فترة الأعياد، مشيرا إلى أن الإحصاءات تشير إلى أن 85 في المائة من المرضى المصابين الذين احتاجوا لدخول المستشفى هم من غير الملقحين.

وعن العودة إلى المدارس بعد انتهاء العطلة، أكد ميقاتي ضرورة أن يتم تلقيح الأساتذة والإداريين والطلاب من أجل الوصول إلى مناعة كاملة في القطاع التربوي.

وأشار إلى أن التشدد من قبل إدارات المطاعم وأماكن السهر ضروري جدا خصوصا أن الجهات المعنية بمتابعة تطبيق الإجراءات في هذا القطاع تملك كامل الصلاحيات من أجل اتخاذ الإجراء المناسب بحق المؤسسات السياحية المخالفة حتى لو كان القرار هو الختم بالشمع الأحمر.

وأشاد بجهود وزير الصحة فراس الأبيض وبعمل اللجنة وبالتعاون الذي تبديه، مشيدا بالفرق السياحية من موظفين وإداريين ومتطوعين، وكذلك بالفرق الصحية وعناصر القوى الأمنية.