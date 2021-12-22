إيران تتصدر جدول أعمال المستشار الأمريكي للأمن القومي في إسرائيل

تل أبيب- (بي بي سي):

أجرى رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت اليوم الأربعاء محادثات بشأن الملف الإيراني مع مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك ساليفان الذي وصل في وقت متأخر من مساء يوم أمس الثلاثاء.

والتقى ساليفان عقب وصوله بالرئيس إسحاق هرتسوج الذي أعرب عن "قلقه من التقدم المحرز نحو امتلاك إيران أسلحة نووية تحت غطاء المفاوضات في فيينا" على ما أكد مكتبه.

وقد دعا بينيت إلى وقف المفاوضات التي استؤنفت الشهر الماضي، متهما إيران بممارسة "ابتزاز نووي".

وأفادت صحيفة جيروسالم بوست بأن ساليفان صرح عقب اللقاء مع بينيت بأن إسرائيل والولايات المتحدة تعملان على استراتيجية مشتركة لأمنهما ومصالحهما.

وسبق الزيارة إدلاء مسؤول كبير في الإدارة الأمريكية بتصريحات صحفية قال خلالها إن إيران "ستكون على رأس جدول أعمال" الزيارة إلى إسرائيل والضفة الغربية حيث من المقرر أن يلتقي المبعوث الأمريكي الرئيس الفلسطيني محمود عباس.

وتأتي تلك الزيارة غداة تصريحات لكبير المفاوضين الأميركيين روب مالي بأن بضعة أسابيع فقط أمام فرص إنقاذ الاتفاق، وبعدها لن يكون هناك صفقة يمكن إحياؤها.

وكانت إدارة الرئيس جو بايدن حذرت سابقا من أن الوقت ربما صار متأخرا لإحياء الاتفاق الذي انسحبت منه إدارة دونالد ترامب في 2018 .