طهران- (د ب أ):

أصيب 22 شخصا صباح اليوم الأربعاء إثر اصطدام وقع بين قطاري مترو بين طهران وكرج غرب طهران.

وذكرت وكالة "فارس" الإيرانية أن الحادث وقع صباح اليوم حينما خرج قطار قادم من كرج عن مساره في منطقة جيتكر ليصطدم بقطار كان أمامه.

سه روز پس از خروج قطار گرمسار-تهران از ریل، دقایقی قبل مترو خط کرج-تهران نیز از ریل خارج شد. این حادثه تلفات جانی نداشته است pic.twitter.com/ELAPJ1WRTI — هاتف مطهری (@hatefmotahhary) December 22, 2021

وعلى إثر الحادث، أعلن المتحدث باسم منظمة الطوارئ الإيرانية مجتبى خالدي أنه تم إرسال ثلاث سيارات إسعاف إلى مكان الحادث، وأضاف أن الحادث أسفر عن جرح 22 شخصا دون سقوط قتلى.

وتجري حاليا أعمال رفع القطارين.

كما تجري تحقيقات لمعرفة أسباب وقوع الحادث.