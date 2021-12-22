Masrawy logo white

22 إصابة على الأقل جراء تصادم بين قطاري مترو في إيران (فيديو)

12:02 م الأربعاء 22 ديسمبر 2021
22 إصابة على الأقل جراء تصادم بين قطاري مترو في إيران (فيديو)

طهران- (د ب أ):

أصيب 22 شخصا صباح اليوم الأربعاء إثر اصطدام وقع بين قطاري مترو بين طهران وكرج غرب طهران.

وذكرت وكالة "فارس" الإيرانية أن الحادث وقع صباح اليوم حينما خرج قطار قادم من كرج عن مساره في منطقة جيتكر ليصطدم بقطار كان أمامه.

وعلى إثر الحادث، أعلن المتحدث باسم منظمة الطوارئ الإيرانية مجتبى خالدي أنه تم إرسال ثلاث سيارات إسعاف إلى مكان الحادث، وأضاف أن الحادث أسفر عن جرح 22 شخصا دون سقوط قتلى.

وتجري حاليا أعمال رفع القطارين.

كما تجري تحقيقات لمعرفة أسباب وقوع الحادث.

طهران إيران حادث تصادم كرج منطقة جيتكر

الخبر التالى:

اشتباكات عنيفة بين الفصائل الموالية لتركيا وقوات "قسد" بريف الحسكة

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
933

إصابات اليوم

49

وفيات اليوم

569

متعافون اليوم

361368

إجمالي الإصابات

20643

إجمالي الوفيات

299434

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • عاجل| المالية تعلن مواعيد صرف مرتبات الموظفين في يناير وفبراير ومارس 2022

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا