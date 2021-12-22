الإمارات تعدل إجراءات التصدي لفيروس كورونا بدءًا من 3 يناير المقبل

القاهرة- (أ ش أ):

تلقى وزير القوى العاملة محمد سعفان، تقريرًا من مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالسفارة المصرية بأبوظبي في الإمارات العربية المتحدة يفيد بتعديل بعض إجراءات التصدي لجائحة كورونا على مستوى الحكومة الاتحادية، بحيث يقتصر دخول جميع الجهات الاتحادية للموظفين والمراجعين المطعمين وأصحاب الفئات المستثناة من التطعيم بدءا من 3 يناير المقبل.

وأوضح هيثم سعد الدين، المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة القوى العاملة -في بيان اليوم الأربعاء- أن هذه التعديلات جاءت تماشيًا مع توجهات حكومة دولة الإمارات بشأن اعتماد تطبيق نظام المرور الأخضر، لدخول جميع الجهات الاتحادية للموظفين والمراجعين في كافة إمارات الدولة.

وأضاف أن التقرير الذي تلقاه الوزير من مكتب التمثيل العمالي بأبوظبي يأتي في إطار متابعته أحوال العمالة المصرية في دول العمل من خلال غرفة العمليات المنشأة بمكاتب التمثيل العمالي بالخارج للرد على أي استفسارات، وتقديم الدعم والمساعدة لهم في أي وقت.

من جهتها.. قالت رئيس مكتب التمثيل العمالي بأبوظبي حنان شاهين إن الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية أهابت الوزارات والجهات الاتحادية بضرورة الالتزام بالإجراءات الواردة في تعميمها 21 لسنة 2021، بحيث يسمح فقط بدخول الجهات الاتحادية للأشخاص الحاصلين على جرعتين من لقاح كورونا المعتمد في الدولة، والجرعات الداعمة والمعززة له، والذين تظهر صفتهم في تطبيق الحصن باللون الأخضر.

وأضافت ضرورة التزام جميع الحاصلين على جرعتي اللقاح والجرعات الداعمة بإجراء فحص مخبري PCR كل 14 يوماً؛ لضمان استمرارية ظهور صفتهم في تطبيق الحصن باللون الأخضر.. أما فئة الموظفين أو المراجعين المستثناة من التطعيم، فيسمح لها بدخول الجهات الاتحادية شريطة أن تظهر صفتها في تطبيق الحصن باللون الأخضر، على أن تلتزم بإجراء فحص مخبري PCR كل 7 أيام؛ لضمان استمرارية ظهور صفتهم في تطبيق الحصن باللون الأخضر.

وأوضحت أنه فيما يخص المراجعين من الأطفال دون سن 16 عاماً، وتظهر صفتهم في تطبيق الحصن باللون الأخضر فيسمح لهم بدخول الجهات الاتحادية دون أن يطلب منهم إجراء أية فحوصات مخبرية.. أما الموظفين أو المراجعين غير المطعمين، فيمنع دخولهم للجهات الاتحادية، وكذلك الأشخاص الذين تظهر صفتهم باللون الرمادي في تطبيق الحصن؛ نظراً لانتهاء الفترة المحددة لإجراء الفحص المخبري PCR الخاص بهم.