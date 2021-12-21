وسائل إعلام إسرائيلية: بايدن يرفض الرد على الاتصالات الهاتفية من بينيت

وكالات

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، الثلاثاء، أن الرئيس الأمريكي جو بايدن، يرفض الرد على الاتصالات الهاتفية من رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت، منذ 3 أسابيع، حسبما ذكرت "روسيا اليوم".

وذكرت وسائل الإعلام الإسرائيلية، أن بايدن، يرفض إجراء محادثات حول الشأن الإيراني مع رئيس الحكومة الإسرائيلية.

وأفادت أن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي يحاول التنسيق مع البيت الأبيض بهدف إجراء مكالمة هاتفية بين بينيت وبايدن، إلا أن البيت الأبيض لم يرد على الطلب الإسرائيلي منذ 3 أسابيع.

وتضغط إسرائيل على الولايات المتحدة، في ملف النووي الإيراني، إذ تعتبر تل أبيب، طهران عدوًا لدودًا لها، وخططت لتنفيذ ضربات عسكرية محذرة من محاولة إيران امتلاك سلاح نووي.