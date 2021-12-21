بايدن يحذر من عدم تلقي لقاح كورونا في ظل تفشي أوميكرون

وكالات

حذر الرئيس الأمريكي جو بايدن، الثلاثاء، من عدم تلقي لقاح كورونا في ظل تفشي المتحور الجديد أوميكرون.

وقال بايدن، في خطاب مساء الثلاثاء، في الوقت الذي بدأ فيه متغير أوميكرون يتجه نحو تسجيل موجة جديدة من الإصابات ويقود المنحنى الوبائي تجاه الصعود مجددًا هناك، إنه حصل على جرعة معززة من اللقاح فور.

وتابع بايدن، أن بلاده لن تعود للحالة التي شهدتها في مارس 2020، بسبب جائحة فيروس كورونا.