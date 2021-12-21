Masrawy logo white

بايدن يحذر من عدم تلقي لقاح كورونا في ظل تفشي أوميكرون

10:33 م الثلاثاء 21 ديسمبر 2021
بايدن يحذر من عدم تلقي لقاح كورونا في ظل تفشي أوميكرون

جو بايدن

وكالات

حذر الرئيس الأمريكي جو بايدن، الثلاثاء، من عدم تلقي لقاح كورونا في ظل تفشي المتحور الجديد أوميكرون.

وقال بايدن، في خطاب مساء الثلاثاء، في الوقت الذي بدأ فيه متغير أوميكرون يتجه نحو تسجيل موجة جديدة من الإصابات ويقود المنحنى الوبائي تجاه الصعود مجددًا هناك، إنه حصل على جرعة معززة من اللقاح فور.

وتابع بايدن، أن بلاده لن تعود للحالة التي شهدتها في مارس 2020، بسبب جائحة فيروس كورونا.

جو بايدن أوميكرون لقاح كورونا فيروس كورونا

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
933

إصابات اليوم

49

وفيات اليوم

569

متعافون اليوم

361368

إجمالي الإصابات

20643

إجمالي الوفيات

299434

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • عاجل| التعبئة العامة والإحصاء : ميلاد 254 طفلا كل ساعة بمعدل 4 مواليد جدد فى الدقيقة الواحدة

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا