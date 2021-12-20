بيلاروسيا: مهاجرون متطرفون هاجموا سفارتنا في لندن

لندن - (د ب أ)

قالت وزارة الخارجية في بيلاروسيا في بيان لها على موقعها الإلكتروني، إن "مهاجرين متطرفين" شنوا هجوما استهدف سفارة البلاد في العاصمة البريطانية لندن اليوم الاثنين ، حسبما أفادت وكالة بلومبرج للأنباء.

وقال البيان إن المجموعة قامت أولاً "بتدمير" واجهة السفارة، ثم اعتدت على الدبلوماسيين لدى وصولهم إلى الموقع.

وأضاف أنه تم تشخيص حالة أحد الدبلوماسيين بكسر في الأنف والأسنان وارتجاج خفيف في المخ.

وأوضحت وزارة الخارجية في بيانها أنه تم اعتقال بعض المهاجمين من قبل شرطة لندن.

يشار إلى أن آلاف الأشخاص غادروا بيلاروسيا منذ قيام الحكومة بحملة قمع ضد المعارضة بعد الانتخابات الرئاسية التي أجريت عام 2020، حيث تم اعتقال أكثر من 30 ألف شخص.