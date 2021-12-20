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سلطنة عمان تقلل الفترة الزمنية لتلقي الجرعة المنشطة إلى ٣ أشهر

11:16 ص الإثنين 20 ديسمبر 2021
سلطنة عمان تقلل الفترة الزمنية لتلقي الجرعة المنشطة إلى ٣ أشهر

أرشيفية

مسقط - (د ب أ ):

أعلنت وزارة الصحة في سلطنة عمان، اليوم الاثنين، عن تقليل الفترة الزمنية لتلقي الجرعة المنشطة من ستة أشهر إلى ثلاثة أشهر من تاريخ تلقي الجرعة الثانية، ابتداءً من يوم غدٍ الثلاثاء.

وأهابت الوزارة، بحسب ما أفادت به وكالة الأنباء العمانية اليوم، بالجميع إلى المبادرة بأخذ الجرعة المنشطة حفاظًا على سلامتهم وسلامة أسرهم.

وشددت على ضرورة التقيد التام بالإجراءات الوقائية مثل لبس الكمامة والتباعد الاجتماعي وتجنب الأماكن المزدحمة والحفاظ على نظافة اليدين.

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