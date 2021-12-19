Masrawy logo white

السفارة الأمريكية: ما يتم تداوله على بعض وسائل الإعلام بشأن التدخل بالشأن الليبي لا أساس له

11:16 م الأحد 19 ديسمبر 2021
السفارة الأمريكية: ما يتم تداوله على بعض وسائل الإعلام بشأن التدخل بالشأن الليبي لا أساس له

السفارة الأمريكية لدى ليبيا

طرابلس - (أ ش أ):

فند مصدر مطلع بالسفارة الامريكية لدى ليبيا ما تتداوله وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي بشأن التدخل الأمريكي في الشؤون الليبية.

وقال المصدر في تصريح لوكالة الأنباء الليبية "إن ما يتم تداوله على بعض وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي لا أساس له من الصحة" .. موضحًا أن "مصير ليبيا وانتخاباتها يقرره الليبيون وحدهم لا غير وهو ما أكدت عليه الولايات المتحدة دوما".

وجددت السفارة الأمريكية في ليبيا دعوتها إلى كافة وسائل الإعلام المحلية والأجنبية لاستسقاء الأخبار من مصدرها الوحيد وهو سفارة الولايات المتحدة الامريكية سواء عبر ما تنشره على موقعها الإلكتروني أو من خلال الاتصال المباشر بقسم العلاقات بالسفارة.

هذا المحتوى من

Asha
السفارة الامريكية لدى ليبيا طرابلس ليبيا مواقع التواصل الاجتماعي أمريكا

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
879

إصابات اليوم

48

وفيات اليوم

525

متعافون اليوم

371698

إجمالي الإصابات

21203

إجمالي الوفيات

309354

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • لسوء الأحوال الجوية.. تعطيل الدراسة في هذه المحافظات غدًا الاثنين

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا