السفارة الأمريكية: ما يتم تداوله على بعض وسائل الإعلام بشأن التدخل بالشأن الليبي لا أساس له

طرابلس - (أ ش أ):

فند مصدر مطلع بالسفارة الامريكية لدى ليبيا ما تتداوله وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي بشأن التدخل الأمريكي في الشؤون الليبية.

وقال المصدر في تصريح لوكالة الأنباء الليبية "إن ما يتم تداوله على بعض وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي لا أساس له من الصحة" .. موضحًا أن "مصير ليبيا وانتخاباتها يقرره الليبيون وحدهم لا غير وهو ما أكدت عليه الولايات المتحدة دوما".

وجددت السفارة الأمريكية في ليبيا دعوتها إلى كافة وسائل الإعلام المحلية والأجنبية لاستسقاء الأخبار من مصدرها الوحيد وهو سفارة الولايات المتحدة الامريكية سواء عبر ما تنشره على موقعها الإلكتروني أو من خلال الاتصال المباشر بقسم العلاقات بالسفارة.