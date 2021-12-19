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إغلاق 333 محطة كهرباء في عدة ولايات ماليزية جراء الفيضانات

10:54 م الأحد 19 ديسمبر 2021
إغلاق 333 محطة كهرباء في عدة ولايات ماليزية جراء الفيضانات

الفيضانات في ماليزيا

كوالالمبور - (د ب أ)

أغلقت شركة الكهرباء الماليزية (تيناجا ناسيونال بي إتش دي) مؤقتا 333 محطة كهربائية فرعية في عدة ولايات بسبب عوامل تتعلق بالسلامة، جراء الفيضانات.

وقال رئيس الشركة بحر الدين إنه تم إغلاق 137 محطة كهربائية فرعية في باهانج و7 في كيلانتان و117 في سيلانجور و45 في كوالالمبور و10 في ميلاكا و17 في نيجري سيمبيلان حتى ظهر اليوم الأحد، بحسب صحيفة "نيو ستريتس تايمز" الماليزية .

ويؤثر الإغلاق على عشرات الآلاف من العملاء في تلك المناطق.

وذكر أنه سيتم توفير إمدادات الكهرباء من خلال المولدات المحمولة في مراكز الإجلاء المؤقتة.

الفيضانات في ماليزيا الفيضانات شركة الكهرباء الماليزية

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